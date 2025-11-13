Francia: Ascani (Pd), 'strage Bataclan pagina dolorosa per Europa e mondo libero'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Giovani vite stroncate mentre assistevano ad un concerto e poi morte, sangue e orrore in tutta la città. Bilancio agghiacciante, 130 vittime. Accadde dieci anni fa a Parigi per mano degli assassini dell'Isis. Nella strage del Bataclan perse la vita anche la nostra connazionale Valeria Solesin". Lo scrive su X Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

"Il mio pensiero va a lei e a tutte le famiglie colpite quella notte. Una pagina dolorosa non solo per la Francia ma per tutta l'Europa e il mondo libero. Contro il terrorismo e chi predica odio e inimicizia tra i popoli non dobbiamo mai abbassare la guardia", conclude.