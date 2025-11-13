Casa: Gasparri, 'governo impegnato a Caivano e altrove per situazioni di emergenza'

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Un problema enorme in molte città è quello degli spazi abbandonati e delle situazioni di degrado che ne derivano. A Caivano, ad esempio, il governo è intervenuto con diverse misure per ricostruire palestre e riqualificare l'intera area. L'esercito ha ripristinato scuole e palestre con un grande impegno civile. A Caivano e nella Campania governata dalla sinistra non esisteva nemmeno una lista delle persone aventi diritto all'assegnazione delle case popolari. Eppure, trattandosi di case popolari, dovrebbero esserci graduatorie basate sul reddito e altri criteri per stabilire le assegnazioni. Purtroppo, questo problema è diffuso in varie parti d'Italia”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, a Restart su Rai3.