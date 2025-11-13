Anci, Fava (Inps): "4.500 punti utente evoluti nei comuni senza sportelli Inps"

13 novembre 2025 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Con l'Anci e con i Sindaci italiani stiamo portando l'INPS dove oggi non è presente. L'accordo siglato a settembre prevede l'attivazione fino a 4.500 Punti Utente Evoluti nei Comuni privi di sportello, per garantire ai cittadini l'accesso diretto ai servizi dell'Istituto anche nei territori più lontani". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Inps, Gabriele Fava, intervenendo all'Assemblea Anci di Bologna, intitolata “Insieme per il bene comune”.

"I Punti Utente Evoluti – ha spiegato Fava – sono sportelli telematici attivati presso i municipi, con personale locale formato dall'Inps. Consentiranno di gestire in modo guidato le principali prestazioni e certificazioni, dall'Assegno Unico alle pensioni, dalla Naspi ai servizi per la famiglia. L'obiettivo è ridurre le distanze, assicurando la stessa qualità del servizio pubblico, indipendentemente da dove si viva".

"Lì dove le fragilità sociali sono più alte, l'Inps deve essere presente. E non soltanto presente: deve essere il primo ad arrivare. Questo è il significato operativo del welfare di prossimità che stiamo costruendo insieme ai Comuni – una rete di collaborazione istituzionale che unisce innovazione, responsabilità e servizio al Paese", sottolinea.