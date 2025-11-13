Violenza su donne: Schlein posta foto con Meloni, 'sì a norma importantissima'**

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! In commissione giustizia alla Camera abbiamo approvato all'unanimità una norma importantissima che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro". Lo scrive sui social Elly Schlein, postando un articolo con una sua foto con la premier Giorgia Meloni.

"Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può andare trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese", prosegue la segretaria del Pd.