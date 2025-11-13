Manovra: Pd-M5S-Avs e Iv al lavoro su emendamenti comuni**

13 novembre 2025 a

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - Pd, M5S, Alleanza Verdi sinistra e Iv sono al lavoro per presentare emendamenti comuni alla manovra. Si va dalla sanità al lavoro, alla sicurezza, fisco, salari. "C'è un po' di tutto. Stiamo ancora lavorando", spiegano all'Adnkronos fonti parlamentari delle opposizioni al Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti è domani mattina.

Oggi Elly Schlein ha parlato appunto dei lavori in corso sul fronte manovra, a partire dagli emendamenti che sta preparando il Pd. "Stiamo lavorando su questa manovra, sugli emendamenti che dovremo depositare domattina. E stiamo partendo dalla condizione materiale di chi stiamo ascoltando. La nostra ambizione oggi -ha detto la segretaria del Pd alla presentazione della rivista Italianieuropei con Maurizio Landini e Massimo D'Alema- è costruire un'agenda che rappresenti chi lavora a partire dall'ascolto non solo di chi lavora, ma di chi lavora e comunque è povero, e di chi il lavoro non lo sta trovando affatto”.