Usa: Fbi, 'Cina inasprirà restrizioni su sostanze per produrre il Fentanyl'

12 novembre 2025

Washington, 12 nov. (Adnkronos) - La Cina ha accettato di inasprire le restrizioni sulle sostanze chimiche utilizzate per produrre il Fentanyl. Lo ha riferito il direttore dell'Fbi Kash Patel in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Questo era l'unico scopo del mio viaggio in Cina - ha aggiunto - eliminare questi precursori. E se avessimo avuto successo, avremmo soffocato la capacità delle organizzazioni del narcotraffico di produrre Fentanyl in posti come il Messico".