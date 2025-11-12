Ucraina: scandalo corruzione, si dimette anche il ministro della Giustizia

12 novembre 2025 a

Kiev, 12 nov. (Adnkronos) - Anche il ministro della Giustizia ucraino Herman Galushchenko si è dimesso, dopo la ministro dell'Energia Svitlana Grynchuk. "I ministri hanno presentato le loro dimissioni in conformità con la legge" in seguito a un'indagine per corruzione nel settore dell'energia, ha scritto sui social la premier Yulia Svyrydenko. In precedenza, il presidente Volodymyr Zelensky aveva dichiarato che le posizioni dei due ministri erano insostenibili.