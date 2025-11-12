Scuola: Quartini, 'da Valditara aggressività e violenza inaccettabile'

12 novembre 2025 a

Roma, 12 nov (Adnkronos) - "È semplicemente inaccettabile che un ministro come Valditara venga in Parlamento a contraddire apertamente la propria funzione. Ciò che rende tutto ancora più grave è l'aggressività e la violenza con cui si è scagliato contro l'opposizione in quest'aula". Lo ha detto in aula alla Camera Andrea Quartini, del M5s.

"Un'opposizione che stava semplicemente contestando ciò che è nero su bianco in una proposta di legge regressiva e nociva sul consenso informato. Valditara dovrebbe guidare il ministero dell'istruzione con sobrietà e responsabilità, dimostra invece arroganza e prepotenza. Non si tratta solo di mancanza di stile, ma di un vero e proprio oltraggio alle regole della democrazia. Se il ministro non prova vergogna per le proprie parole e azioni, lo dico chiaramente: prenderemo iniziative ferme e decise", ha aggiunto.