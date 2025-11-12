Mo: media, 'Usa seppero che Idf inviava palestinesi in tunnel con esplosivi'

12 novembre 2025 a

a

a

Washington, 12 nov.(Adnkronos) - Lo scorso anno gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni su funzionari israeliani che discutevano di come i loro soldati avessero inviato palestinesi nei tunnel di Gaza che gli israeliani ritenevano fossero potenzialmente pieni di esplosivi. Lo riporta Haaretz, citando due ex funzionari governativi americani, secondo cui le informazioni furono condivise con la Casa Bianca e analizzate dalla comunità dell'intelligence nelle ultime settimane dell'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden.

Il diritto internazionale proibisce l'uso di civili come scudi durante le attività militari. I funzionari dell'amministrazione Biden avevano da tempo espresso preoccupazione per le notizie secondo cui i soldati israeliani stavano usando i palestinesi per proteggersi potenzialmente a Gaza. La raccolta di prove da parte di Washington sull'argomento non era mai stata resa pubblica in precedenza. I dati di intelligence statunitensi raccolti negli ultimi mesi del 2024 hanno sollevato interrogativi all'interno della Casa Bianca e della comunità dell'intelligence su quanto fosse diffusa l'applicazione di questa tattica e se i soldati israeliani stessero agendo in base alle indicazioni fornite dai vertici militari.