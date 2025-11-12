Manovra: Gelmini (Nm), 'non ci sono tagli agli enti locali'

12 novembre 2025 a

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - “In questa legge di bilancio non ci sono tagli agli enti locali. Con la legge di bilancio 2024 i comuni hanno partecipato alle misure di contenimento della spesa pubblica, ma si tratta di meno dell'1 per cento del valore dell'intero comparto. Invece con questa legge di bilancio i comuni beneficeranno dell'allentamento delle misure del fondo per i crediti esigibili, della stabilizzazione del fondo per i centri estivi, delle risorse destinate al sociale con la carta 'dedicata a te'. Non sono a rischi i servizi. Non c'è nessun dramma”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.