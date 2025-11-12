India: Nuova Delhi, esplosione auto 'è atto terroristico'

12 novembre 2025 a

Nuova Delhi, 12 nov.(Adnkronos/Afp) - L'India ha dichiarato che l'esplosione dell'auto nei pressi del Forte Rosso di Nuova Delhi, nella quale lunedì sono morte almeno 12 persone, è stata un "atto terroristico". "Il Paese è stato testimone di un episodio terroristico atroce, perpetrato da forze antinazionali", si legge in una dichiarazione del governo, che per la prima volta ha formalmente designato la natura dell'attentato di due giorni fa.