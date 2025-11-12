Caso Garlasco: caos intorno a Lovati, l'avvocato Gallo 'continuo mio mandato'

12 novembre 2025 a

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Lo difendo perché il mio compito è un altro, faccio da 35 anni l'avvocato... io continuo nel mio mandato difensivo". L'avvocato Fabrizio Gallo - sentito dall'Adnkronos - difende il suo ruolo e resta il difensore di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Ad affiancarlo c'è un altro legale, l'avvocato Christian Alviani, mentre Lovati si è dotato anche di un portavoce: Alfredo Scaccia, ex avvocato arrestato per corruzione. Intorno a Lovati, che domani pomeriggio sarà sentito come testimone dalla pm di Brescia Claudia Moregola che indaga sulla presunta corruzione legata all'archiviazione nel 2017 di Sempio, c'è dell'evidente trambusto. "Certo vorrei capire l'arrivo di questo addetto stampa, di eventuali manager televisivi...", chiosa Gallo che non vuole spingersi oltre.