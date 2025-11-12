Anci: Mattarella, 'minacce ad amministratori locali crimini contro l'Italia'

12 novembre 2025 a

Bologna, 12 nov. (Adnkronos) - "È un compito impegnativo quello dei sindaci. Pressati da vicino, come siete, dai problemi concreti dei vostri concittadini, avete, comunque, l'opportunità di poter rendere concrete le loro soluzioni. Questo il premio più importante: la soddisfazione di fare e poter constatare i risultati che la comunità ottiene. Vi vede in prima linea la battaglia per la legalità. In essa, sappiate di non essere soli. Le minacce e i tentativi di intimidazione agli amministratori locali sono crimini contro la comunità civile, contro l'Italia. Piena solidarietà a tutti coloro che li hanno subiti e che continuano nel loro mandato, se possibile, con più energia di prima". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel suo intervento all'Assemblea dell'Anci.