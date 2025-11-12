Usa: Casa Bianca, 'su caso Epstein Trump non ha fatto assolutamente nulla di male'**

12 novembre 2025 a

a

a

Washington, 12 nov. (Adnkronos/Afp) - Donald Trump "non ha fatto assolutamente nulla di male". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, dopo la pubblicazione delle mail del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein che assicurava che il presidente americano era al corrente delle sue azioni.

"Queste e-mail non provano nulla se non che il presidente Trump non ha fatto assolutamente niente di male", ha dichiarato la Leavitt durante una conferenza stampa.