Mo: Unicef, 'Israele nega arrivo a Gaza siringhe per vaccinare bambini e biberon'

Gaza, 11 nov. (Adnkronos) - Israele nega l'ingresso a Gaza di beni essenziali, tra cui siringhe per vaccinare i bambini e biberon, impedendo così alle agenzie umanitarie di raggiungere le persone bisognose nel territorio devastato dalla guerra. Lo denuncia l'Unicef, che, alla vigilia di una campagna di vaccinazione di massa per i bambini, afferma di dover affrontare serie difficoltà nel far arrivare a Gaza 1,6 milioni di siringhe e frigoriferi ad energia solare per conservare le fiale di vaccino. Le siringhe sono in attesa di sdoganamento da agosto, ha aggiunto il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia.

"Sia le siringhe che i frigoriferi sono considerati da Israele un prodotto a duplice uso (con possibili applicazioni sia militari che civili) e stiamo riscontrando grandi difficoltà nel far passare le autorizzazioni e le ispezioni per questi articoli, ma sono urgenti", ha dichiarato il portavoce dell'Unicef Ricardo Pires.