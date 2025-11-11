Mo: Idf, 'eliminato militante che aveva attraversato linea gialla nel sud di Gaza'

11 novembre 2025 a

a

a

Tel Aviv, 11 nov. (Adnkronos) - I soldati dell'Idf hanno eliminato un militante che aveva oltrepassato la linea gialla e si era avvicinato alle forze operative nella Striscia di Gaza meridionale, "rappresentando una minaccia immediata". Lo ha riferito il portavoce dell'esercito israeliano, aggiungendo che "le forze dell'Idf del Comando Sud sono dispiegate nell'area in conformità con il quadro dell'accordo di cessate il fuoco e continueranno ad agire per rimuovere qualsiasi minaccia immediata".