Milano: procura chiude indagini su 'Giardino segreto', 21 a rischio processo

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di 21 persone in uno dei filoni dell'inchiesta sull'urbanistica che riguarda l'intervento del cortile di via Lepontina, in zona Isola a Milano, sequestrato nel maggio 2024. Tra gli indagati, che rischiano il processo per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso ci sono alcuni esponenti dell'ex commissione per il paesaggio ed ex dirigenti dello Sportello unico per l'edilizia (Sue) tra cui Giovanni Oggioni e Alessandro Scandurra.

I componenti della commissione, "quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni", avrebbero avallato "la qualificazione dell'intervento come di ristrutturazione edilizia", quando si sarebbe trattato invece di un "nuovo edificio di altezza superiore al preesistente" e che "afferiva allo spazio interno a un isolato, configurabile come cortile". Il progetto, noto come 'Giardino segreto' sarebbe stato costruito con una Scia senza "garantire un livello adeguato di dotazioni di servizi alla popolazione".