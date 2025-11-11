Manovra: Paroli (FI), 'contributo banche sia sempre consensuale, eliminare norma dividendi'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "L'approccio con il mondo delle banche da parte di Forza Italia è sempre stato, è e sarà sempre volutamente consensuale. Ogni contributo allo Stato dal settore finanziario deve essere condiviso nelle cifre e nelle modalità, considerando i grandi utili che hanno avuto quest'anno e anche l'anno scorso. E quindi qualsiasi, eventuale, modifica peggiorativa per le banche nella Legge di Bilancio non può che avvenire con il consenso delle stesse banche. Un eventuale misura del genere deve essere assolutamente condivisa". Così Adriano Paroli, vice-capogruppo di Forza Italia al Senato ad Affaritaliani.

"Da liberali vogliamo regole chiare - prosegue - oggi si parla dei cosiddetti extra-profitti, ma che cosa dovremmo fare il prossimo anno se ci fossero extra-perdite? Dare soldi agli istituti di credito? La condivisione per questi motivi è fondamentale anche sulla quantità delle risorse da mettere a disposizione per la collettività. Escluso che in Parlamento possa esserci una corsa a chiedere altri e maggiori contributi alle banche".

Riguardo alla tassa sui dividenti, "si tratta di una norma del tutto fuori luogo e assolutamente da eliminare". "Fa scappare le aziende dal nostro Paese, visto che se ne andrebbero non dico nei paradisi fiscali ma in altre sedi europee con una tassazione non così elevata. Serve quindi cancellare questa norma sui dividendi delle società controllanti tassati al 24% e tornare all'attuale regime. Lo do per scontato e sono certo che anche Giorgetti sia d'accordo", conclude.