Giustizia: Berrino (FdI), 'Fatto Quotidiano faccia chiarezza su dichiarazioni Borsellino'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Oggi il quotidiano il Dubbio afferma che sia falso che Paolo Borsellino abbia rilasciato dichiarazioni contro la separazione delle carriere dei magistrati. Queste dichiarazioni, pubblicate dal Fatto Quotidiano e poi rilanciate in molte trasmissioni televisive, sarebbero inventate. Il Fatto chiarisca questa gravissima circostanza perché mettere in discussione simili affermazioni rappresenta un altro caso di inaccettabile mistificazione della realtà dei fatti”. Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in commissione Giustizia a Palazzo Madama.