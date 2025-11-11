Femminicidi: Moretti (Pd), 'educazione affettiva nelle scuole, si ascolti Gino Cecchettin'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “A due anni dal femminicidio di Giulia Cecchettin possiamo affermare che non è cambiato quasi nulla: le donne continuano ad essere uccise , in una lunga scia di violenza che non conosce crisi. E, come dice il papà di Giulia: la giustizia arriva sempre dopo, prima arriva l'educazione. Ha totalmente ragione. Dietro l'appello accorato di un padre, la politica ha il dovere di assumersi la responsabilità di introdurre l'educazione affettiva nelle scuole. Sappiamo bene che le donne non saranno mai al sicuro se non si intraprende una rivoluzione culturale contro la violenza e per il rispetto. Lo dobbiamo a Giulia, a Sara , a Martina, a ognuna delle donne, una ogni tre giorni, che viene uccisa in Italia: dobbiamo salvarle , non piangerle ". Così l'eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.