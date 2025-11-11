Campania: Speranzon (FdI), 'ovviamente Ranucci non si è occupato della barca di Fico'

11 novembre 2025 a

a

a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Ovviamente Sigfrido Ranucci con la sua trasmissione ‘Report' non si è occupata dell'ormeggio abusivo della barca di Roberto Fico, candidato alla presidente della Campania per il centrosinistra. E nemmeno di come l'abbia pagata. Sono certo che mai se ne occuperà. Per Ranucci gli scandali della casta grillina non fanno notizia. I pentastellati possono dormire sonni tranquilli”. Così il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon, componente della commissione Vigilanza della Rai.