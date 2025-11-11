Campania: Cangiano (Fdi), 'Fico fa il comunista ma ha megascorta e non va più in bus'

11 novembre 2025 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Qual è il Roberto Fico vero? Come un moderno Zelig acquisisce le sembianze degli interlocutori che ha di fronte. Moderato se parla con i moderati, rivoluzionario col pugno chiuso comunista quando nella platea ci sono i giovani del Pd. Comportamenti che alla fine non pagano in termini elettorali, e che vanno comunque in contraddizione con la storia del movimento che voleva abbattere la casta e che invece si è fatto ceto politico della peggior specie". Così il deputato campano di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano.

"Roberto Fico va in giro in barca e gode di una scorta rinforzata. Quanto tempo è passato da quando, appena eletto presidente della Camera, si faceva fotografare mentre andava a Montecitorio in autobus. Per fortuna i campani riescono a distinguere tra una persona seria come Cirielli e un personaggio che presenta elementi di ambiguità e contraddizione nei gesti e nelle parole come Fico", conclude.