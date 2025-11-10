Usa: Zanettin (FI), 'con fine shutdown via libera stipendi lavoratori italiani in basi militari'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Si avvicina la fine del più lungo shutdown della storia americana. E' stato raggiunto un accordo al Senato degli Stati Uniti per sbloccare i finanziamenti pubblici. E' una buona notizia anche per i lavoratori italiani dipendenti delle basi militari americane, che proprio a causa delle shutdown non avevano ancora percepito lo stipendio di ottobre. Si avvia dunque a soluzione una situazione che ha tenuto a lungo in apprensione tante famiglie. Un ringraziamento speciale va al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha seguito con costante attenzione la vicenda". Così il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin.