Ucraina: FdI, 'solidarietà a Calenda per attacco ambasciata russa, noi dalla parte della libertà'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Esprimiamo la nostra solidarietà al leader di Azione Carlo Calenda vittima di un attacco scomposto da parte dell'ambasciata russa. Ci batteremo sempre per la difesa delle libertà individuali e dei popoli contro ogni forma di oppressione e di pretesa imperialista. I tempi del muro di Berlino sono lontani e non torneranno più anche grazie al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino”. Così in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

