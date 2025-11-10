Scuola: Magi, 'governo bigotto mette in pericolo giovani su violenza e malattie'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Lo chiamano 'consenso informato', ma è un modo elegante per dire divieto. Mentre ogni giorno parliamo di violenza di genere, abusi e discriminazioni, il Governo sceglie di censurare chi prova a prevenirle: insegnanti, associazioni, esperti che da anni lavorano per costruire una cultura del rispetto. Non solo: noi siamo stati tra i primi a proporre l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole perché pensiamo sia fondamentale proprio nel momento in cui tra i più giovani crescono le malattie sessualmetne trasmissibili. Questo succede perché non c'è una corretta informazione. Avere una impostazione bigotta vuol dire mettere a rischio la salute dei più giovani e il governo non dovrebbe fare questo. Non ci arrenderemo a questa deriva oscurantista: ci opporremo in Aula e fuori”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi.