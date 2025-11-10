Report: Mollicone, 'violazione palese della Costituzione e della legge'

10 novembre 2025 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Il valore del giornalismo di inchiesta non è mai stato messo in discussione e mai lo sarà. A Ranucci, a cui è andata e va la nostra solidarietà umana per l'attentato subito, rispondiamo però che la solidarietà non può poi deludere questa missione di giornalismo-verità. 'Report' viola comunque le comunicazioni di un parlamentare che come sappiamo sono tutelate dalla Costituzione. Per questo esprimiamo la nostra solidarietà al premier Meloni e al sottosegretario Fazzolari diffamato da un componente del Movimento 5 stelle in commissione Antimafia. Da sempre siamo in prima linea per difendere e tutelare il giornalismo di inchiesta, quello vero, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad una violazione palese della Costituzione e delle leggi". Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della Camera, durante la discussione in Aula della mozione sulla libertà di stampa presentata dal Movimento 5 stelle.

"Presenteremo anche un'interrogazione parlamentare. Quello di 'Report' e anche di altre testate che si oppongono a questo Governo e a questa maggioranza -ha proseguito- non è giornalismo di inchiesta o perlomeno non lo è sempre: nella stragrande maggioranza delle volte, come quella di ieri, è giornalismo militante che ha provocato infiniti danni, anche economici alla Rai. Un giornalismo a tesi: prima si pensa a cosa raccontare, poi a cercarne le prove per confermare ciò che si vuole raccontare e dimostrare. È praticamente un romanzo di fantasia, una fiction per le piattaforme di streaming".

"La puntata di ieri è stata l'ennesimo minestrone di fatti, in gran parte legali, legittimi, mescolati con nomine fiduciarie più che legittime presentate in modo fuorviante. Questo tipo di giornalismo è interessato solo a confermare le proprie tesi, non a cercare la verità oggettiva. Un conto è il giornalismo investigativo, giudiziario e tecnico, che vede protagonista molto spesso alcuni servizi anche di 'Report', ma molto spesso, il 94 per cento delle volte, è stato contro questo Governo. Un altro è appunto il giornalismo militante, che stalkerizza e accusa in modo scorretto, fuorviante, falso, unicamente -ha concluso Mollicone- gli esponenti di maggioranza e i tecnici nominati dall'Esecutivo".