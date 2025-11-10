Report: Costa (FI), 'Pd e M5s dopo aver eletto Garante si fanno dare la linea da trasmissione tv'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Pd e M5S dopo aver eletto con i loro voti 2 membri su 4 del Garante della Privacy, chiedono ora le dimissioni dell'intero collegio. Le chiedono dopo aver letto le carte o approfondito i provvedimenti, o dopo un'attenta istruttoria? No, Pd e M5S, che mai avevano mosso critiche al Garante, si svegliano solo dopo aver ascoltato Report, prendendo per oro colato le ricostruzioni di chi, proprio dal Garante, è stato sanzionato. Un'opposizione senza idee ne' identità, come un vecchio juke box, si fa dare la linea da una trasmissione televisiva”. Così su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.