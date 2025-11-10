Report: Bakkali (Pd), 'parole Mollicone violente, conferma allergia a libertà di stampa'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Nel suo intervento alla Camera, durante il dibattito sulla mozione sulla libertà di informazione, Mollicone ha trasformato la discussione in un attacco frontale contro Report e contro tutto il giornalismo d'inchiesta, definendolo “militante” e “di parte”. Un linguaggio violento e un atteggiamento che la dicono lunga sull'idea che il governo ha del ruolo della stampa libera". Lo ha detto la deputata del Pd Ouidad Bakkali, componente commissione di Vigilanza Rai, a margine della discussione sulla libertà di stampa alla Camera.

"E non è un caso che a intervenire sia stato proprio il presidente della Commissione Cultura della Camera — lo stesso che, in più occasioni, ha mostrato fastidio di fronte alle domande scomode dei giornalisti. È la prova evidente di una linea politica: silenziare chi indaga, delegittimare chi racconta -ha aggiunto-. Mollicone arriva perfino a giustificare l'invasione politica della Rai e i ritardi nella nomina della sua governance. Mai era accaduto che il servizio pubblico restasse così a lungo senza un presidente di garanzia, mentre la Commissione di Vigilanza Rai resta bloccata dai veti della maggioranza".

"La libertà di stampa non è un fastidio da sopportare: è la misura della democrazia di un Paese. E oggi, purtroppo, il governo e la sua maggioranza sta dimostrando di non tollerarla", ha detto ancora Bakkali.