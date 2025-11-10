Nigeria: 200 morti in scontri fra fazioni jihadiste

10 novembre 2025 a

Lagos, 10 nov. (Adnkronos/Afp) - Gli scontri tra fazioni jihadiste rivali nel nord-est della Nigeria hanno causato circa 200 vittime nella zona del Lago Ciad. Lo hanno riferito all'Afp fonti di intelligence, milizie e jihadisti, secondo cui, ieri sono scoppiati scontri tra Boko Haram e i militanti rivali dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale (Iswap) a Dogon Chiku, sulle rive del lago Ciad.

"Secondo il bilancio delle vittime, circa 200 terroristi di Boko Haram sono stati uccisi negli scontri", ha dichiarato Babakura Kola, membro di una milizia anti-jihadista che aiuta l'esercito nigeriano.