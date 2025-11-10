Mo: Idf, 'uccisi 2 terroristi che avevano attraversato linea gialla'
Tel Aviv, 10 nov. (Adnkronos) - "Due terroristi" che si erano avvicinati alle truppe israeliane nella Striscia di Gaza meridionale, attraversando la cosiddetta linea gialla ed entrando nel territorio sotto il controllo delle Idf, sono stati uccisi dai militari dell'esercito israeliano.
L'Idf ha ribadito che le sue truppe restano schierate in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e "continueranno a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata".