Manovra: Nevi (FI), 'su conti pubblici in ordine condividiamo al 100% operato Giorgetti'

10 novembre 2025 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La vita del ministro del Tesoro è complicata e tutti possono sempre migliorare, ci mancherebbe. Ma Giorgetti ha il grande merito di aver tenuto l'Italia su un binario virtuoso dando al Paese una grande credibilità. Costruire un percorso virtuoso serve a liberare ulteriori risorse. Si tratta di un lavoro a lungo termine ma estremamente utile e importante". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo alla Camera, ad Affaritaliani.

"Sulla tenuta in ordine dei conti pubblici - prosegue - condividiamo al 100% l'operato del ministro Giorgetti. Poi su alcune misure possono esserci anche diversità di vedute ma siamo d'accordo sulla strategia per il Paese e per il suo sviluppo. Noi abbiamo ridato credibilità internazionale all'Italia, cosa che la sinistra diceva di voler fare e noi abbiamo fatto. E tra il dire e il fare come sempre c'è di mezzo il mare".

"Abbiamo fatto la riforma fiscale, abbiamo aiutato i redditi bassi e sosteniamo quelli medi, abbiamo stabilizzato il taglio del cuneo fiscale e rinviato la sugar e la plastic tax. Abbiamo mantenuto le promesse fatte agli elettori. Il tutto con i conti in ordine che fanno dell'Italia un Paese attrattivo per i capitali esteri e protagonista in Europa e nel mondo, come sta accadendo", conclude.