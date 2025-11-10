Manovra: Gasparri, 'da Banca d'Italia maggiore cautela in occasione delle audizioni'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Giorgetti ha parlato chiaro. In audizione sulla manovra l'Istat ha detto cose opinabili, se la Banca d'Italia ha fatto valutazioni diverse da quelle riportate da ‘La Stampa' può sempre precisare il suo reale pensiero. Noi in questi anni abbiamo fatto il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi. Ora il taglio dell'Irpef dal 35 al 33% riguarda una fascia fino a 50.000 euro, quindi i redditi medi. Il governo ha creato 1.300.000 posti di lavoro, ha aumentato i redditi di tante persone che erano a reddito zero". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, ai microfoni dei giornalisti.

"Si può e si deve fare di meglio sul fisco, ma invitiamo l'Istat a contare quante persone lavorano in più in Italia. E alla Banca d'Italia, se è vero che i titoli hanno deformato le loro opinioni, chiediamo maggiore cautela in occasione delle audizioni", conclude.