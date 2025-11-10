Manovra: Ascani (Pd), 'sconto Irpef pensato male, non aiuta ceto medio'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Questo governo ha prodotto una manovra finanziaria da 18 miliardi totali, cioè una manovretta in cui non c'è niente. Le poche risorse vengono anche usate male. Vedi la questione Irpef: è giusto riconoscere uno sconto fiscale a chi guadagna 1.800 euro al mese e avrà 450 euro, il problema è che avrà la stessa cifra chi guadagna 8.000 euro al mese". Così Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem intervenendo a Mattino Cinque.

"L'esecutivo fa una scelta chiara, cioè di premiare chi ha meno bisogno di essere premiato in questo momento. L'85% delle risorse andranno alle fasce più ricche e non, come invece avevano promesso, al ceto medio che è in difficoltà soprattutto oggi con la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni. È scritto nella relazione tecnica della manovra di bilancio, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, lo dice anche Bankitalia. Le poche risorse di questa legge di bilancio andranno a chi ha meno necessità. È un errore", conclude.