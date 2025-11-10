Fisco: Ricchiuti (FdI), 'patrimoniali già ci sono, costano 50 mld l'anno'

10 novembre 2025 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "La manovra di bilancio presentata rappresenta un passo concreto verso una visione economica fondata sulla responsabilità, sulla crescita e sulla protezione dei settori strategici del Paese. In un contesto internazionale complesso, si è scelto di mantenere saldi i conti pubblici, evitando derive espansive che avrebbero compromesso la stabilità finanziaria, pur garantendo interventi mirati a sostegno delle famiglie, del lavoro e delle imprese". Così il vice responsabile nazionale del dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d'Italia Lino Ricchiuti.

"Tra le priorità - prosegue - emerge con forza il rafforzamento delle politiche per la natalità, il sostegno al potere d'acquisto dei redditi medio-bassi e la difesa dell'occupazione. Le misure previste per il taglio del cuneo fiscale e per la decontribuzione dei giovani lavoratori vanno nella direzione di un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo. Particolare attenzione è stata riservata al mondo produttivo, con interventi che mirano a semplificare gli oneri burocratici, incentivare gli investimenti e sostenere la competitività delle imprese italiane, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. La manovra non si limita a gestire l'ordinario, ma traccia una rotta chiara verso un'Italia più solida, più equa e più capace di affrontare le sfide del futuro".

"La sinistra continua a inseguire vecchie ricette come le patrimoniali, ignorando che in Italia ce ne sono già dieci e costano ai cittadini quasi 50 miliardi l'anno. Parlano di nuove tasse come fossero soluzioni, ma sono solo zavorre. Noi scegliamo di liberare chi produce, non di colpirlo. E mentre loro rincorrono il passato, noi costruiamo il futuro", conclude.