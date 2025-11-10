Fisco: Alfieri, 'patrimoniale? Ci stiamo confrontando, discuteremo con opposizioni'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Noi siamo in una fase di confronto. Abbiamo posto un tema: c'è una parte molto ricca del Paese che dovrebbe porsi il tema, insieme alle istituzioni e alla politica, di come ridistribuiamo parte di questa ricchezza, ragionandoci insieme senza scelte calate dall'alto per aiutare i redditi medio bassi per chi non ce la fa. Questo dibattito è accompagnato al tema della crescita”. Lo ha detto Alessandro Alfieri del Pd, ospite al programma Start di Sky Tg24.

“Siccome questo governo non fa né l'una né l'altra cosa il tema lo abbiamo sollevato. Dobbiamo andare a governare insieme, ci stiamo già confrontando con le altre forze politiche per fare una proposta insieme sulla legge di bilancio. Ne discuteremo insieme. L'importante è che si sia aperto il dibattito”, ha concluso.