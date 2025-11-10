Celac-Ue: sottosegretario Tripodi a Santa Marta partecipa al IV Vertice

10 novembre 2025 a

a

a

Bogotà, 10 nov. (Adnkronos) - Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, ha partecipato, in rappresentanza dell'Italia al IV Vertice Celac-Ue, a Santa Marta, in Colombia. Il Summit conferma l'attenzione crescente dell'Italia e dell'Ue verso il partenariato euro-latinoamericano, che coinvolge oltre un terzo degli Stati Membri delle Nazioni Unite. Al centro dell'agenda, il rafforzamento dell'ordine internazionale basato sulle regole, la triplice transizione climatica, energetica e ambientale, la promozione del commercio e degli investimenti, nonché la lotta al crimine organizzato.

Nel suo intervento, il sottosegretario Tripodi ha sottolineato: “I recenti progressi negli accordi dell'Ue con i partner latinoamericani confermano il potenziale per un legame economico più solido. In tempi di incertezza, dobbiamo rafforzare le nostre interconnessioni, diversificare i mercati e cooperare con ancora più determinazione per rispondere alle sfide comuni”. “Il nostro obiettivo è chiaro - ha concluso Tripodi - costruire insieme un partenariato fondato sulla fiducia, sulla reciprocità e sulla prosperità condivisa”.

Nell'odierna giornata conclusiva del Vertice verranno adottate una Dichiarazione politica congiunta e due Dichiarazioni su sicurezza dei cittadini e protezione sociale.