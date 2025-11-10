Campania: Rotondi, 'Dc con Meloni e Cirielli perché aperti a cultura popolare'

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Siedo nel gruppo parlamentare di FdI perché rappresenta una destra aperta alla cultura popolare, tant'è che la sua cifra elettorale coincide con quella della migliore Dc. In Campania ci presentiamo col nostro nuovo simbolo a sostegno di Edmondo Cirielli, e contiamo di portare a casa una svolta a cui la provincia sannita darà una spinta determinante". Così il deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Dc Gianfranco Rotondi, presentando a Benevento la lista della ‘Dc con Rotondi'.