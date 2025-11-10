Report: Mollicone, 'si parla di Ghiglia ma non di conflitto interessi Scorza'**

10 novembre 2025 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Sul Garante della privacy si parla di Ghiglia, ma nessuno parla di Scorza che oggi su 'Repubblica' candidamente ammette il suo conflitto di interessi, perchè, guarda caso, lavorava in uno studio di avvocati che molto spesso è oggetto di tutela del Garante della privacy. Ora dichiara di volersi dimettere per il caso Meta, ma non ci dice che lui stesso ha fatto l'avvocato di Meta". Lo ha affermato Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della Camera, durante la discussione in Aula della mozione sulla libertà di stampa presentata dal Movimento 5 stelle.