Pd: a Montepulciano 'Costruire alternativa', agenda per sfida destra e rafforzare Schlein**

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "'Costruire l'alternativa'. Sarà questo il titolo della tre giorni di Montepulciano, dal 28 al 30 novembre, e sarà questo il lavoro che realizzeremo in vista delle prossime elezioni politiche. Con questa iniziativa vogliamo infatti, anche sulla base della ricchezza costituita dalla pluralità dei contributi e dalla differenza delle esperienze politiche che non va rimossa, riavviare una discussione che consideriamo essenziale per il Partito democratico e per il Paese". Si legge in una nota del comitato organizzatore di "Costruire l'alternativa" in programma a Montepulciano dal 28 al 30 novembre.

"Riteniamo, per questo, che le forze che da subito hanno sostenuto Elly Schlein allo scorso congresso, insieme a coloro che hanno progressivamente condiviso questo percorso, si diano l'occasione per confrontarsi e definire insieme come affrontare le sfide che ci attendono. Si tratta non solo di arricchire ed adeguare l'agenda politica del partito con quanto va rapidamente cambiando attorno a noi, ma anche di sostenere e rafforzare una leadership ed un gruppo dirigente che, nei mesi che ci separano dall'ultimo congresso, ha saputo rivitalizzare il partito riposizionandolo e costruendo una coalizione che era giunta divisa e frammentata alle ultime elezioni politiche".

"Nei tre giorni che ci vedranno impegnati abbiamo l'ambizione di dare contenuti e forma alla sfida per il governo del Paese. Per questo non discuteremo soltanto tra di noi ma chiameremo a contribuire a questo sforzo personalità ed esperienze in grado di collegare la nostra riflessione con quanto si muove nella società, nell'economia e nella cultura del Paese".