Veneto: Rotondi, 'Dc sostiene Stefani e le liste di FdI'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “In Veneto la ‘Dc con Rotondi' non è presente con proprie liste, e coerente col patto siglato alle elezioni politiche, sosterrà le liste di Fratelli d'Italia in tutte le province. Siamo particolarmente felici di sostenere Alberto Stefani perché è un giovanissimo dirigente politico di formazione cattolica e può innovare la migliore tradizione del cattolicesimo politico veneto”. Così sui social Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Dc.

