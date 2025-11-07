Sicurezza: Conte, 'da Meloni numeri astratti, da noi tre proposte concrete per l'emergenza'

07 novembre 2025 a

a

a

Roma, 7 nov (Adnkronos) - "La sicurezza non è un bisogno di destra o di sinistra, ma di tutti. Come risolvere questa emergenza? Non facendo i post della Meloni con numeri astratti ma concretamente". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'aria che tira, su La7.

"Furti, rapine e scippi spadroneggiano, soprattutto nelle grandi città, occorre la querela di parte, ristabiliamo la procedibilità d'ufficio. Poi facciamo tornare gli agenti dall'Albania e quel miliardo di euro usiamolo per un patto sulla sicurezza con i comuni: strade illuminate, video sorveglianza, pattuglie. Terzo, c'è una scopertura di circa 25mila agenti, vogliamo usare i miliardi buttati nelle armi? O pensiamo di scimmiottare la Germania? Pensiamo alle priorità dei nostri cittadini".