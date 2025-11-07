Scuola: Valditara, 'due contratti con aumenti in tre anni, mai accaduto prima'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La firma di due contratti in tre anni per docenti e personale scolastico, entrambi comprensivi di aumenti di stipendio, non è mai avvenuta con nessun governo prima. Abbiamo inoltre messo sul piatto 240 milioni di euro, sbloccati grazie a risparmi virtuosi del Ministero, per garantire una 'una tantum' aggiuntiva. Con il terzo contratto che arriverà, l'aumento medio complessivo per gli insegnanti salirà fino a 416 euro mensili". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo a Radio Libertà.