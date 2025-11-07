Pd: Sensi, 'mettere in campo idee che parlino a tutti, non solo a chi da nostra parte'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Per definire il Pd largo bisogna mettere in campo idee che parlino a tutti, tra Puglia e Toscana ad esempio cambiano le persone, cambia il programma. Dobbiamo avere una grande visione, certo, ma dobbiamo anche essere presentabili ai cittadini, sapere come campa la gente che prende l'autobus. Io sono tra quelli che vorrebbe che il Pd parlasse un po' a tutti e non solo a chi è dalla nostra parte. Dobbiamo parlare agli ultimi, ai penultimi, ai rider, ai padri e alle madri di famiglia. Questo deve fare un grande partito come il Partito Democratico”. Così il senatore del Pd Filippo Sensi, intervenendo su Radio Cusano Campus.