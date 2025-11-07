Pavia: difesa, 'Venditti strumentale per Garlasco, altri magistrati non indagati'

07 novembre 2025 a

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - "Venditti e il 'sistema Pavia' sono strumentali alla partita di Garlasco, senza quella non avrebbe ricevuto questa ondata di accuse. Dal 2017 in avanti altri magistrati hanno deciso sulla stessa vicenda e non sono stati indagati. Non è indagato il gip di Pavia Fabio Lambertucci che ha archiviato Sempio, anche l'ex pm di Milano Alberto Nobili è uno dei primi a vagliare un'ipotesi di possibile indagine e l'ha tenuta nel cestino per circa un anno e mezzo". Lo afferma l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, a chi gli chiede del presunto accanimento contro l'ex magistrato indagato e poi colpito, in poche settimane, da più sequestri per il caso Garlasco e il 'sistema Pavia'.