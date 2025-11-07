Mo: Mattarella, 'aiuti e ricostruzione a Gaza, disarmare Hamas e coinvolgere Paesi Arabi'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Occorre procedere con grande concretezza per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di Gaza e verso la creazione di due Stati nella regione. Questi obiettivi passano attraverso il disarmo di Hamas e il forte coinvolgimento dei Paesi arabi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas.

“Bisogna fare presto -ha aggiunto il Capo dello Stato- per evitare che chi non vuole la pace, in entrambi gli schieramenti, possa riorganizzarsi. È indispensabile assecondare il piano di pace di Sharm el-Sheikh, mantenendo il rispetto del cessate il fuoco da ambo le parti".