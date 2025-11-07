Manovra: Lupi (Nm), 'Cgil usa sciopero come strumento politico'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Ancora una volta la Cgil usa lo sciopero generale come strumento politico, preferendo la piazza al confronto, nell'ennesima puntata di quella ‘rivolta sociale' più volte evocata da Landini per attaccare sistematicamente il governo, come è già successo in passato, anche a prescindere dai fatti e anche per motivi puramente ideologici". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Questa volta - prosegue - la sciopero è contro la manovra, una manovra responsabile, equilibrata, che ha il merito di garantire la tenuta dei conti pubblici concentrando le non molte risorse a disposizione sul sostegno alle famiglie e alle fasce più deboli della popolazione, sul taglio della pressione fiscale al ceto medio".

"Il testo si può ovviamente migliorare in Parlamento, ma Landini preferisce come da consolidata tradizione la via dello scontro frontale, fermando per un altro giorno l'Italia, a danno di tutti, anche di quegli stessi lavoratori che il sindacato dice di voler tutelare", conclude.