Manovra: De Cristofaro (Avs), 'patrimoniale? maggioranza italiani favorevole'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Alla destra la sola parola patrimoniale va venire brividi, come dice la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. Agli italiani invece no. L'ultimo sondaggio Izi di oggi ci dice che la stragrande maggioranza degli elettori italiani, quasi l'84%, è favorevole all'introduzione di un'imposta sui super patrimoni. Per la maggioranza degli italiani è giusto redistribuire la ricchezza". Così il capogruppo di Avs Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama.

"Siamo alle soglie della recessione - prosegue - siamo il paese europeo che ha gli stipendi più bassi, sono milioni gli italiani che non si curano più è giusto che chi ha di più, e in questi anni ha incrementato il patrimonio, contribuisca per ridare slancio al paese. Cosa serve ancora per prendere una decisione?".

"Avs, come sempre, presenterà emendamenti alla manovra per introdurre una tassa sui grandi patrimoni. Stiamo per iniziare la discussione per cambiare segno alla pessima manovra della destra, noi siamo pronti a discutere. Se non ora quando?", conclude.