Manovra: Bergesio (Lega), 'Landini regala ennesimo venerdì lungo sulla pelle italiani'

07 novembre 2025

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Ancora un venerdì, ancora una mobilitazione prima delle feste: guarda caso, il segretario Landini si organizza l'ennesimo weekend lungo a spese degli italiani. Dopo lo sciopero di oggi, il 12 dicembre sarà un altro venerdì pre-natalizio scelto per la mobilitazione generale contro la Manovra". Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato.

"Mentre questo Governo sta lavorando concretamente per aumentare i salari, tagliare le tasse e dare risposte chiare a lavoratori e pensionati, Landini continua a proclamare scioperi che penalizzano i cittadini onesti, le imprese, i pendolari che cercano solo di lavorare o le persone fragili che a volte devono seguire delle cure. La Lega prosegue nella sua azione concreta, distante anni luce da questa protesta strumentale, ideologica e autocelebrativa", conclude.​