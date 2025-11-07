Giustizia: Renzi, 'facciamo riforma costituzionale per 28 magistrati, per come scritta è il niente'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La riforma della Giustizia è una bandierina dal fortissimo valore iconico, perché la separazione delle carriere vuol dire tutto e il contrario di tutto, per come l'hanno scritto nella sostanza è il niente. 28 magistrati all'anno che possono essere bloccati, noi facciamo una riforma costituzionale per 28 persone e abbiamo un ministro della Giustizia che dice che a Garlasco la giustizia si deve arrendere". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo a Linkiesta festival 2025.