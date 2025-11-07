Cerca
Droga: Mattarella, 'tragedia che richiede impegno costante, determinato e corale'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte dalla droga, della perversa presenza e opera della criminalità organizzata richiede un impegno consapevole, articolato, costantemente aggiornato, un impegno costante nella determinazione. Richiede anche l'impegno corale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento di saluto alla settima Conferenza nazionale sulle dipendenze.

